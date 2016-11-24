Мексиканский производитель цемента готов помочь Трампу построить стену на границе со США

Компания Cementos de Chihuahua (GCC), которая является одним из крупнейших производителей цемента в Мексике и имеет три завода в Соединенных Штатах, готова предоставить услуги избранному президенту США Дональду Трампу для строительства стены на границе для сдерживания потока мигрантов, сообщает Reuters.

"Мы не можем быть переборчивыми. Мы являемся важным производителем в этой сфере и мы должны уважать наших клиентов с обеих сторон границы", - сказал главный исполнительный директор мексиканской кампании Grupo de Cementos Chihuahua (GCC) Энрике Эскаланте.

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Заметим, что во время избирательной кампании Трамп заявлял о намерении построить "большую, красивую и мощную" стену вдоль 3200 км границы с целью остановки незаконных мигрантов из Мексики, которую он обвинил в отправке в Америку "насильников" и "наркоторговцев".

Избирательную кампанию Трампа, который никогда ранее не занимал государственных должностей, гневно осудили в Мексике.

Издание отмечает, что участки границы уже разделенные высокими заборами и что огромная часть границы простирается вдоль реки Рио Гранде.

Справка, компания Grupo de Cementos Chihuahua расположена в северном приграничном штате Чиуауа, который граничит с американскими штатами Техас и Нью-Мексико, и является одной из крупнейших компаний строительных материалов в Мексике. Около 70% ее продаж приходится на Соединенные Штаты, где у нее есть три завода.