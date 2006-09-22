Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ с трибуны ООН потребовал вывода российских миротворцев из зоны конфликтов на территории страны.

"Кто терпел бы такое вмешательство другого государства на своей территории? Грузия не допустит этого", - заявил в пятницу М.СААКАШВИЛИ, передает РИА «Новости».

Он обвинил Россию в том, что она, "сохраняя свое присутствие в Абхазии и Южной Осетии, стремится законсервировать конфликт, что может вызвать его распространение на другие страны мира".

Президент Грузии заявил, что предлагает свою "дорожную карту" урегулирования конфликтов, предполагающую вывод российского миротворческого контингента и демилитаризацию Абхазии и Южной Осетии при посредничестве ООН, ОБСЕ и Евросоюза.

Он добавил, что Грузия будет действовать мирными методами, однако "настойчиво и без промедления, основываясь на духе ООН".

В то же время М.СААКАШВИЛИ заявил, что готов вести переговоры с Россией по комплексу проблем, однако лишь на многосторонней основе при участии международных структур.