Буш: война в Ираке еще не окончена

Об этом президент США предостерег в воскресенье, похвалив перед этим успехи Ирака в укреплении безопасности.

Джордж Буш прибыл в Багдад с необъявленным прощальным визитом в канун своего ухода с должности и символично подписал с премьер-министром Ирака Нури аль-Малики уже заключенное соглашение о безопасности.

Это соглашение определяет порядок пребывания в Ираке и выведения из страны американских войск. Согласно нему, в частности, США оставят свои войска в Ираке и после начала 2009 года, когда закончится их нынешний мандат ООН на пребывание в этой стране; Соединенные Штаты должны вывести все свои боевые части из населенных пунктов Ирака до 30 июня 2011 года, а до конца того же года полностью оставить Ирак.

Ранее в воскресенье Джордж Буш встретился со своим иракским коллегой Джалалом Талабани и заявил, что вторжение США в Ирак было тяжелым решением, но «необходимым для безопасности США, для надежд Ирака и для мира в мире». А иракский руководитель назвал американского коллегу «большим другом иракского народа».

Это четвертый визит Джорджа Буша в Ирак со времен свержения американскими войсками иракского режима Саддама Хусейна в апреле 2003 года и последний накануне 20 января следующего года, когда должность президента США перейдет к новоизбранному Бараку Обаме.

Радио Свобода