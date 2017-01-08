Умер бывший президент Португалии Мариу Суареш
00:31, 08 января 2017Мир
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Бывший президент Португалии Мариу Суареш умер в субботу, 7 января, в возрасте 92-х лет.
Суареша считают отцом современной португальской демократии / euronews.com
Об этом сообщает DW.
Он умер в лиссабонской больнице, куда его доставили в прошлом месяце. Суареша считают отцом современной португальской демократии.
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Мариу Суареш был основателем Социалистической партии Португалии. Она была создана при его активном участии в 1973 году за год до "революции гвоздик", которая привела к свержению военной диктатуры в стране.
Он дважды занимал пост премьер-министра страны (в 1976-1978, и в 1983-1985). В 1986 году стал 17-м президентом страны и руководил государством до 1996 года. После ухода с поста президента Суареш в 1999-2004 годах был депутатом Европарламента.
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