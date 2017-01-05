Европарламент на первом в новом году заседании выберет руководство

Кроме президента, депутаты назначат вице-президентов и глав парламентских комитетов. Пленарное заседание пройдет 16-19 января в Страсбурге.

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Тайани в 2014 году был избран вице-президентом ЕП, а до этого занимал должность вице-президента Европейской комиссии: в 2008-2010 гг. он был ответственным за вопросы транспорта, а в 2010-2014 гг. - за промышленность и предпринимательство.

Кандидатура Тайани уже вызвала острую критику со стороны группы социалистов. В частности, вице-президент группы Таня Файон (Tanja Fajon) заявила: «Дорогой господин Тайани, в своем интервью Вы заявили, что хотите быть президентом парламента, который борется за ценности, но, дорогой господин Тайани, какие ценности вы имеете в виду? Те же ценности, которые имеют Берлускони и Орбан? Ценности распределения, ловких сделок, а не солидарности, прозрачности и общего европейского подхода? Это не то направление, в котором должна идти Европа. Последняя вещь, которую требуют демократические институты ЕС, это неудачная модель Берлускони».

В свою очередь, социалисты выдвинули на должность президента ЕП лидера группы, итальянца Джанни Питтеллу (Jianni Pittella), который известен, среди прочего, тем, что высказывался за восстановление отношений с Россией.

Группа Европейских консерваторов и реформистов выдвинула кандидатом в президенты своего вице-президента Хельгу Стейвенс (Helga Stevens), группа Альянса либералов и демократов - лидера группы Ги Верховстадта (Guy Verhofstadt), группа Европейских объединенных левых/Северные зеленые левые - депутата от Италии Элеонору Форенцу (Eleonora Forenza), группа Зеленых - депутата от Великобритании Джину Ламберт (Jean Lambert).

Также будут выбраны 14 вице-президентов ЕП.

Президент Европейского парламента избирается на два с половиной года - половину срока работы парламента. Действующий парламент был избран 22-25 мая 2014 года и состоит из 751 депутата от 28 стран - членов ЕС.

Сейчас президентом ЕП является представитель социалистов, немец Мартин Шульц, который уже заявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок, и намерен вернуться в Германию, чтобы принять участие в следующих парламентских выборах, которые пройдут в сентябре этого года.