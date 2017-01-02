Умер английский писатель Джон Берджер
23:45, 02 января 2017Мир
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В возрасте 90 лет умер английский писатель, художник и критик Джон Берджер.
Умер английский писатель Джон Берджер / wikipedia.org / Ji-Elle
Об этом сообщает The Guardian.
Берджер родился 5 ноября 1926 года в Лондоне, учился в школе Святого Эдварда, с 1944 года по 1946 год служил в Британской Армии. Затем поступил в школу искусств Челси и в Центральную школу искусств Лондона.
В 1972 году за роман «G» получил Букеровскую премию. Стал известен широкой публике в том же году после выхода четырёхсерийного фильма BBC «Искусство видеть» (англ. Ways of Seeing). В 1991 году Берджер получил премию Петрарки.
Как отмечает The Guardian, на протяжении многих лет Берджер жил во французских Альпах, а последние годы провел в Париже.
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