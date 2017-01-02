Умер английский писатель Джон Берджер

Об этом сообщает The Guardian.

Берджер родился 5 ноября 1926 года в Лондоне, учился в школе Святого Эдварда, с 1944 года по 1946 год служил в Британской Армии. Затем поступил в школу искусств Челси и в Центральную школу искусств Лондона.

В 1972 году за роман «G» получил Букеровскую премию. Стал известен широкой публике в том же году после выхода четырёхсерийного фильма BBC «Искусство видеть» (англ. Ways of Seeing). В 1991 году Берджер получил премию Петрарки.

Как отмечает The Guardian, на протяжении многих лет Берджер жил во французских Альпах, а последние годы провел в Париже.