В здании Ватикана открыли McDonald's

10:41, 02 января 2017
Мир
1086 0

Решение сдать в аренду помещение для американской корпорации вызвало неоднозначную реакцию в католической церкви.

Фаст-фуд находится в 100 метрах от самого государства Ватикан / twitter.com/spoggioli1

В Риме в здании, которое принадлежит Ватикану открыли ресторан быстрого питания сети McDonald's, передает NBC News со ссылкой на Catholic Press Agency.

Отмечается, что фаст-фуд находится в 100 метрах от самого государства Ватикан.

Читайте такжеПапа Римский позволил отпускать грех аборта всем священникам

Отмечается, что открытие произошло еще в канун Нового года, однако было очень сдержанным и не афишировалось, ведь предыдущая попытка объявления об открытии там фаст-фуда вызвала общественное возмущение. Тогда римляне называли заведение McVatican.

Национальная газета La Repubblica сообщила, что McDonald's будет платить Апостольскому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана $30 тысяч.

Решение сдать в аренду помещение для американской корпорации вызвало неоднозначную реакцию в католической церкви.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #McDonald's#Ватикан#Рим