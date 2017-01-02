В здании Ватикана открыли McDonald's

В Риме в здании, которое принадлежит Ватикану открыли ресторан быстрого питания сети McDonald's, передает NBC News со ссылкой на Catholic Press Agency.

Отмечается, что фаст-фуд находится в 100 метрах от самого государства Ватикан.

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Отмечается, что открытие произошло еще в канун Нового года, однако было очень сдержанным и не афишировалось, ведь предыдущая попытка объявления об открытии там фаст-фуда вызвала общественное возмущение. Тогда римляне называли заведение McVatican.

Национальная газета La Repubblica сообщила, что McDonald's будет платить Апостольскому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана $30 тысяч.

Решение сдать в аренду помещение для американской корпорации вызвало неоднозначную реакцию в католической церкви.