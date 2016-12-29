Докладчик: Сиделки, среди которых есть и украинцы, попадают в "современное рабство" в ЕС

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе рассказал докладчик по этому вопросу Европейского экономического и социального комитета Адам Рогалевский (Adam Rogalewski). Этот комитет (The European Economic and Social Committee, EESC) является консультативным органом Европейского Союза.

По словам члена комитета, из-за недостатка инфраструктуры или желания оставаться дома, много людей пожилого возраста или их родные нанимают сиделок, которые живут вместе с ними. «Эта категория работников является почти невидимой и наиболее уязвимой частью работников по уходу. К ним относятся как к современным рабам. Вы можете представить – вы должны быть доступными 24 часа, потому что ваши пациенты – люди преклонного возраста. Есть случаи, когда, например, медсестра из Польши трудоустроилась в Германии, а потом семья ей сказала, что она является не сиделкой, а обычным работником, и должна мыть окна, убирать в доме, готовить ужин, как служанка на дому. И это то, на что жалуются здесь», – описал ситуацию докладчик.

Читайте такжеИсследование: 46 миллионов людей в мире находятся в рабстве

Рогалевский сообщил, что из-за таких условий в Швейцарии было два случая самоубийства. «Представьте, что вы, например, работаете в Германии, и, не выдерживая эти условия современного рабства сообщаете, что прерываете контракт, или же наоборот, семья не довольна качеством ваших услуг, – так или иначе вы оказываетесь на улице. У вас даже нет права получать социальную помощь по временной безработице – у вас нет адреса. И такая ситуация является распространенной», – рассказал он.

При этом докладчик констатировал, что никакой базы данных таких работников нет, неизвестно и их количество. «Важно ввести правила в этот сектор экономики, во-первых, для того, чтобы защитить права этих работников, а во-вторых, чтобы гарантировать квалифицированную помощь престарелым – вы не можете нанять кого-то, у кого нет соответствующей квалификации», – подчеркнул Рогалевский.

Он привел собственный пример, когда искал человека для ухода за своими родителями. «Мой собственный пример – как я могу найти такого работника? Нет реестра, нет списка, где было бы указано, кто и какую квалификацию имеет. Я должен полагаться на моих друзей, которые могут порекомендовать хорошего человека из Украины. Мой друг из Германии имел сиделку из Польши, которую он нашел через сеть друзей его друзей. Но как мы можем полагаться на такого рода рекомендации? Вы же должны полагаться на человека, который будет ухаживать за вашим дедушкой. Вы должны доверять ему. Но нет никакого контроля», – детализировал докладчик.

Рогалевский также сообщил, что в следующем году по этой проблеме в Брюсселе пройдет конференция. «Мы уже отработали рекомендации относительно того, что должно быть сделано сейчас для того, чтобы не нарушались права людей. Особенно важно для нас, чтобы инспекторы могли посещать места, где они работают. Мы должны разработать рабочие рамки для трудоустройства людей, которые живут вместе с пациентами», – убежден член комитета.

При этом докладчик подчеркнул, что урегулировать этот сектор услуг необходимо еще и потому, что процесс старения населения остановить невозможно. «Это коснется в будущем каждого – вас, меня, поэтому мы должны работать над этим сейчас», – сказал Рогалевский.