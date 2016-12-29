В Австралии полиция изъяла партию кокаина стоимостью более $250 миллионов (видео)

Стоимость этой партии оценивается в 258 млн долларов.

По данным полиции, партия наркотиков была доставлена из Южной Америки.

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В ходе операции были арестованы 15 человек. Как отмечается, среди них - один из бывших регбистов австралийской сборной.

Полицейские считают, что им удалось обезвредить международный наркосиндикат, поставлявший наркотики в Австралию.