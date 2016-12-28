Полиция Нью-Йорка эвакуировала Trump Tower из-за подозрительного пакета
02:49, 28 декабря 2016Мир
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Полиция во вторник провела эвакуацию из лобби небоскреба избранного президента США Дональда Трампа Trump Tower в Нью-Йорке из-за обнаруженного подозрительного предмета.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Позднее выяснилось, что подозрительным предметом оказалась сумка с игрушками, добавляет Associated Press. По словам представителя полиции Нью-Йорка, рюкзак был найден у входа в магазин Niketown, расположенном в здании.
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«Нас очень быстро эвакуировали. Это была истерия. Полиция кричала людям, чтобы они уходили», – приводит агентство слова 16-летнего Энди Мартина, который в тот момент был вместе с семьей в здании.
Самого Трампа в здании не было, он проводит рождественские праздники во Флориде. Лобби Trump Tower, как уточняет Reuters, является популярным местом среди туристов.
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