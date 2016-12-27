Анкара и ЕС: существуют альтернативы вступлению - Die Presse

Об этом пишет Герхард Битцан в статье "Анкара и ЕС: существуют альтернативы вступлению", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Для ЕС 2016 стал ужасным годом. В этом виноваты не только британцы, чей референдум запустил процесс выхода важной страны и способствовал подъему настроенных против ЕС популистов по всей Европе. Своими разногласиями в вопросах миграционной политики многие национальные государства также способствовали "ужасному" исходу. Не говоря уже об эгоистичной политике блокады на примере Комплексного торгово-экономического соглашения (CETA).

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И затем еще тема Турции, которая уже изрядно надоела Брюсселю. Даже до попытки государственного переворота летом, диалог с Анкарой давался нелегко. Но с 15 июля вести переговоры стало еще труднее. Европейская сторона недовольна тем, что недемократические действия все более авторитарного лидера Эрдогана превратили страну в полу-диктатуру. Учитывая такое развитие событий, многие европейцы задаются вопросом, есть ли смысл продолжать переговоры о вступлении Турции, и нуждается ли Европа в Турции. Ответ прост: да, нам нужна Турция как страна-сосед, с которой у нас много исторических связей, она нужна нам, как потенциальный экономический и стратегический партнер, который является связующим звеном с Ближним Востоком и Центральной Азией. Но она не нужна нам в качестве члена ЕС.

Почему? Очень просто, в последние годы существенно изменились обстоятельства и политическая ситуация. Еще до роковой попытки переворота была очевидна необходимость пересмотра такого подхода. Возможность вступления Анкаре пообещали несколько десятилетий назад, когда во время холодной войны ЕС считал необходимым привязать к Европе Турцию, члена НАТО, и представить страну как преимущественно исламское, но все же светское государство.

Главный просчет в текущей дискуссии заключается в том, что условия изменились, и с началом нового тысячелетия Турция все больше превращается в националистическое исламистское государство, культурно далекое от Европы. Эта базовая концепция, вероятно, сохранится даже после возвращения к демократии.

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Но ЕС изменился. Бюрократия, эгоизм национальных правительств и финансовый кризис привели практически к неуправляемости. Это не изменится, и поэтому трудно себе представить, что через 10 или 20 лет, Турция, население которой к тому времени, вероятно, достигнет 100 миллионов жителей, сможет влиться в это сообщество – в управленческом или культурном отношении. Даже если Эрдоган ослабит бразды своего авторитарного правления, и, возможно, восстановит нормальные отношения с курдами: эта Турция будет чужой в ЕС.

Это знают и политики в Европейском Союзе. Поэтому дебаты о необходимости переговоров с Анкарой лицемерны. Действительно, сейчас не самое подходящее время сказать Эрдогану: мы не подходим друг другу. Но в обозримом будущем необходимо быть честными. Для этого нужна альтернативная концепция того, какие отношения мы можем предложить стране на Босфоре. Давайте назовем это привилегированным партнерством. Не всегда нужен брак.

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Незадолго до Рождества, появилось интересное сообщение, которое не попало в заголовки: ЕС хочет расширить таможенный союз с Турцией. Несмотря на де-факто прекращение переговоров о вступлении, это подход, который предлагает Анкаре масштабное расширение экономических отношений. Доказательство того, что существует несколько каналов для диалога с Турцией, а не только переговоры о вступлении в ЕС. Но правые популисты быстро загоняют в угол тех, кто так говорит. К сожалению. Но правда в том, что Европа заканчивается в Стамбуле не только с точки зрения географии, но также политики и культуры. И это была бы невероятная ирония, если бы – скажем, через 15-20 лет – огромная Турция стала бы частью ЕС, а более европейская Великобритания покинула бы его.