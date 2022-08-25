Подросток пролетел через 52 страны на пяти континентах.

Пилот Мак Резерфорд стал самым молодым человеком, совершившим одиночный кругосветный перелет. Его путешествие началось, когда ему было 16 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Мак Резерфорд начал свое путешествие 23 марта этого года. Его полет через 52 страны закончился 24 августа в столице Болгарии Софии, откуда он вылетел 5 месяцев назад на самолете Shark, одном из самых быстрых сверхлегких самолетов в мире. Этот самолет был передан ему в аренду и переоборудован из двухместного в одноместный с дополнительным топливным баком специально для этого путешествия.

17-летний бельгийско-британский пилот пролетел через 52 страны на пяти континентах и дважды пересек экватор.

Так он установил новый мировой рекорд Гиннеса как самый молодой человек, совершивший одиночное кругосветное путешествие. Ранее рекорд принадлежал британцу Трэвису Ладлоу, который совершил этот подвиг в возрасте 18 лет за 150 дней.

Занимательно, что Резерфорд побил и семейный рекорд. Его 19-летняя сестра Зара совершила аналогичное путешествие ранее в этом году и стала самым молодым человеком и самой молодой женщиной, совершившей кругосветное путешествие на сверхлегком самолете.

Пилот-рекордсмен рассказал, что столкнулся с множеством проблем во время своего полета. Это и песчаные бури в Судане, и сильная жара в Дубае, и закрытие аэропортов в Индии, и муссонные дожди. Имели место и ряд технических проблем, проблемы с документами и другие неприятности, которые приводили к изменению маршрута.

Самым сложным моментом он назвал приземление на заброшенном тихоокеанском острове во время 11-часового перелета через Берингово море.

"На самом деле это необитаемый остров, поэтому, если что-то пойдет не так, я буду один на этом острове. Настолько важно, чтобы ничего не случилось. Я приземлился там, и мне пришлось спать в маленьком навесе сбоку от взлетно-посадочной полосы, потому что он был полностью заброшен более 10 лет", – рассказал пилот.

Родственники пилота говорят, что Мак мечтал о небе с трех лет, а в возрасте 15 лет в 2020 году уже стал самым молодым квалифицированным пилотом в мире.

"Этим путешествием я также пытаюсь показать, что молодые люди могут изменить мир к лучшему: вам не нужно быть 18-летним, чтобы сделать что-то особенное – просто следуйте своим мечтам, и они в конечном итоге сбудутся", – говорит рекордсмен.

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