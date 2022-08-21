В комнате пять украинских пилотов проходили обучение на симуляторах.

В Соединенных Штатах проходит обучение группа украинских пилотов. По словам американских журналистов, военных тренируют на штурмовиках А-10.

Об этом говорится в материале TIME.

Сообщается, что журналистам в прошлом месяце позволили посетить секретный учебный центр пилотов с условием надеть на глаза повязку.

Уже на месте репортер увидел плакаты с А-10 и надписью: "Сохраняйте спокойствие и уничтожайте советские танки".

В комнате пять украинских пилотов проходили обучение на симуляторах. У каждого компьютера есть реалистичный рычаг управления, джойстик и очки виртуальной реальности.

Американские СМИ ранее писали, что Вашингтон рассматривает передачу Украине старых штурмовиков А-10.

А-10 использовался в Ираке и Афганистане для поддержки войск в бою. Пилоты ВВС медленно управляли штурмовиком над местностью, а затем открывали огонь по истребителям повстанцев.

Война в Украине: актуальные данные

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