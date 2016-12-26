Нескольких погибших при крушении российского Ту-154 нашли в спасательных жилетах - СМИ

Об этом со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб РФ, сообщает РИА Новости.

"Люди (пассажиры - Ред.) в жилетах, готовились к эвакуации", — сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были обнаружены.

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Официальным подтверждением этой информации издание пока не располагает.

Ранее поисковая группа МЧС обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны РФ.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.