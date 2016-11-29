Разбитый самолет и десятки спасателей: появились первые фото с места авиакатастрофы с бразильскими футболистами

Сегодня произошла авиакастрофа самолета, среди пассажиров которого были игроки бразильского ФК «Шапекоенсе»

Всего на борту был 81 человек. Лайнер исчез с радаров после 22:00 и разбился на холме Эль Гордо в муниципалитете Ла-Унион, который расположен в колумбийской провинции Валье-дель-Каука.

Сообщалось, что по официальным данным, в катастрофе погибли 76 человек, выжило – шестеро.

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При этом ранее сообщалось, что среди выживших был и вратарь Маркос Данило Падилья. Однако позже СМИ написали, что он умер в больнице, что подтвердили и в Организации Красного Креста.

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При этом управление гражданской авиации Колумбии опубликовало список лиц, которые выжили в катастрофе:

- защитник "Шапекоенсе" Алан Рушел;

- вратарь Джексон Фольман;

- защитник Зампьєр Нетто;

- стюардесса Химена Суарес;

- бразильский спортивный журналист Рафаэль;

- бортинженер Эрвина Тумири.

Сейчас на месте трагедии работают спасатели.

В связи с трагедией в Бразилии объявлен трехдневный траур.