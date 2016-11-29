Разбитый самолет и десятки спасателей: появились первые фото с места авиакатастрофы с бразильскими футболистами
В больнице скончался вратарь футбольного клуба Маркос Данило Падилья.
Сегодня произошла авиакастрофа самолета, среди пассажиров которого были игроки бразильского ФК «Шапекоенсе»
Всего на борту был 81 человек. Лайнер исчез с радаров после 22:00 и разбился на холме Эль Гордо в муниципалитете Ла-Унион, который расположен в колумбийской провинции Валье-дель-Каука.
Сообщалось, что по официальным данным, в катастрофе погибли 76 человек, выжило – шестеро.
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При этом ранее сообщалось, что среди выживших был и вратарь Маркос Данило Падилья. Однако позже СМИ написали, что он умер в больнице, что подтвердили и в Организации Красного Креста.
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При этом управление гражданской авиации Колумбии опубликовало список лиц, которые выжили в катастрофе:
- защитник "Шапекоенсе" Алан Рушел;
- вратарь Джексон Фольман;
- защитник Зампьєр Нетто;
- стюардесса Химена Суарес;
- бразильский спортивный журналист Рафаэль;
- бортинженер Эрвина Тумири.
Сейчас на месте трагедии работают спасатели.
В связи с трагедией в Бразилии объявлен трехдневный траур.