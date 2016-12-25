В Германии обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Британская бомба весом 1,8 тонн предположительно была сброшена на город во время авианалета в 1944 году и обнаружена во вторник в ходе строительных работ. На ее обезвреживание понадобилось четыре часа.

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Для проведения подрывных работ выбрали рождественский день, поскольку в будние часы это было бы сделать сложнее.

Операция стала крупнейшей по масштабам эвакуации из-за обезвреживания бомбы в стране с момента окончания войны.

Ранее УНИАН сообщал, что около 55 тысяч жителей немецкого города Аугсбург будут вынуждены временно покинуть свои дома, поскольку в городе нашли бомбу весом 1,8 тонны, которая осталась после Второй мировой войны.