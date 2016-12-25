В Германии эвакуируют более 55 тысяч человек для обезвреживания бомбы

Это связано с тем, что в городе нашли бомбу весом 1,8 тонны, которая остлась после Второй мировой войны.

Сообщает "Радио Свобода".

Чиновники заявили, что средневековый центр города будет закрыт 25 декабря на неопределенный период времени. Местные школы и другие объекты готовы приютить людей, которые нуждаются в жилье.

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Нахождения боеприпасов, оставшихся после войны, в Германии не является диковинкой, но это самая большая по количеству людей эвакуация.

В 2011 году около 45 тысяч жителей были эвакуированы для извлечения бомбы в городе Кобленц.