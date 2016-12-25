Королева Елизавета пропустила рождественскую мессу

Елизавета, наиболее долго правящий монарх в мире, вместе со своим мужем, 95-летним принцем Филиппом, заболели тяжелой простудой. Из-за этого они также отложили на день поездку в свою резиденцию Сандригем в восточной Англии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Букингемского дворца передает Reuters.

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"Королева продолжает восстанавливаться от тяжелой простуды, и будет оставаться в помещении. Ее Величество примет участие в семейных торжествах в течение дня", - заявил представитель дворца.

Отмечается, что королева посещала Рождественскую службу в приходской церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме каждый год с семьей с 1988 года. До этого королевская семья проводила Рождество в Виндзоре, где Елизавета присутствовала на богослужениях с середины 1960-х годов.