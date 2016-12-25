МЧС России подтвердило падение военного самолета в Черном море на пути в Сирию

МЧС России подтвердило падение самолета в Черном море.

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"В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", — сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что пропавший российский военный самолет Ту-154 упал в Черное море.

На борту самолета находится в общей сложности 91 человек, в том числе 83 пассажира - военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.