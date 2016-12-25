В Ирландии экстренно сел самолет из-за смерти 10-летнего ребенка на борту

В Ирландии экстренно сел самолет из-за смерти 10-летней девочки на борту, сообщает CBC News.

Boeing 787 авиакомпании Air Canada летел из Торонто в Лондон. На борту находились 230 пассажиров. Во время полета ребенку стало плохо, ей оказали помощь медсестра и врач.

Пилот лайнера запросил экстренную посадку в аэропорту города Шаннона. Медики, прибывшие к самолету, девочку госпитализировали, но спасти ее не удалось.

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По данным телеканала, у девочки были проблемы со здоровьем, у нее случился сердечный приступ. Air Canada и правительство Канады не смогли прокомментировать, гражданкой какой страны была девочка.

Как сообщал УНИАН, 18 августа самолет Airbus 330 авиакомпании Qatar Airways с двигателем, который загорелся, совершил экстренную посадку в аэропорту Стамбула "Ататюрк".