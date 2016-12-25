В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны в малых дозах

Конституционный суд Грузии упразднил тюремное наказание за приобретение, хранение и изготовление марихуаны в небольших объемах.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление суда.

"С такой инициативой выступил аппарат омбудсмена. Народный защитник обосновал свой иск к суду тем, что тюремное наказание, предусмотренное в данных случаях, является чрезмерным", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее КС Грузии признал неконституционной норму, допускающую лишение свободы за хранение менее 70 грамм марихуаны. Однако, когда речь шла о малых объемах, действовала другая статья, которая подразумевала тюремное заключение.

"В связи с этим суд посчитал, что норма, предусматривающая тюремное заключение за употребление малого количества марихуаны, повторяет смысл уже упраздненной нормы", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, в мае правительство Германии одобрило законопроект, который позволяет тяжелобольным людям получать марихуану по рецепту врача с начала следующего года.