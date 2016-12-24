Обама подписал закон об оборонной политике США, который увеличивает помощь Украине до $350 миллионов

Об этом сообщает Assoсiated press.

Закон предусматривает повышение оклада военных на 2,1% и ряд других улучшений. Например, льготы для военнослужащих и их семей.

Также документ упрощает методы борьбы с кибератаками и враждебными беспилотными аппаратами.

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В 2017 году США намерены также направить на «сдерживание России» $4,3 млрд. Эти деньги будут использованы на политическую, экономическую и публичную дипломатию. При этом Пентагон также окажет поддержку союзникам по НАТО.

Как сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook, документом также предусмотрено выделить средства для предоставления Украине помощи в сфере безопасности, в том числе летальных оборонительных видов вооружений.

Смета такой помощи Украине в бюджетном 2017 году, согласно подписанному Обамой закону, увеличена до 350 млн. долл. по сравнению с 300 млн. долл. США, которые были заложены в аналогичном документе на 2016 г.

"Перечень видов помощи расширен включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ", - отметили в украинской дипучреждении.

Ранее УНИАН сообщал, что проекта закона о “Бюджете США на 2017 г. на нужды национальной обороны” был поддержан в Конгрессе США Сенатом и Палатой представителей.