Американские беспилотники оказались неэффективными в условиях российской агресии на Донбассе - Reuters

Об этом изданию Reuters заявил советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин.

Переданные ВСУ этим летом 72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B, настолько разочаровали, что, по словам Хазина, он вернул бы их обратно, если бы это зависело от него.

"С самого начала было неправильно использовать эти дроны в нашем конфликте", - рассказал Хазин изданию Reuters.

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Данные беспилотники являлись основой недавней оборонной помощи Украине от США, целью которой было передать Киеву легкие, портативные, невооруженные дроны, которые достаточно маленькие для использования в военных целях на большом расстоянии.

Однако, они не смогли нормально функционировать в боях с боевиками на Донбассе, которые оказались оснащены гораздо более новейшей военной техникой, чем боевики, с которыми Запад борется в Афганистане.

В командовании украинских ВВС Reuters признали, что данные беспилотники имеют фундаментальный недостаток: российские боевики могут перехватывать и глушить их видеосигнал и программные данные.

"Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы", - отметил Хазин.

Американские военные чиновники на условиях анонимности признали Reuters, что российские возможности радиоэлектронной борьбы оказались выше, чем предполагалось в начале агрессии, поэтому украинской и американской сторонам пришлось адаптироваться к этому.

Армия США также использует эти беспилотники, но модернизированные до цифровой версии.