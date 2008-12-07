Около 3 миллионов мусульман со всего мира участвуют в хадже

Около 3 миллионов мусульман со всего мира принимают в этом году участие в хадже к святым местам в Саудовской Аравии, который официально стартовал в 8 день зу-ль хиджжа по исламскому календарю.

Как передает телеканал "Вести", сделав запасы воды, сотни тысяч паломников в белых одеяниях, символизирующих собой ихрам (особое состояние духовной чистоты хаджи, то есть людей, совершающих паломничество), направляются в эти часы через небольшие, вытянутые с запада на восток долины Мина и Муздалифа к горе Арафат, расположенной в 25 километрах от Мекки.

Этот первый день называется яум ат-таруийа - "дарование воды". Большинство мусульман, как мужчин, так и женщин, идут пешком. Те, кому преодолеть это расстояние самим тяжело, едут на микроавтобусах, скорость движения которых равна средней скорости движения толпы. Весь день паломники проведут в молитвах, повторяя: "Вот я перед тобой, о Аллах".

Ночь на зу-ль-хиджжа паломникам предстоит провести в долине Мина. В полдень воскресенья, сразу после прохождения солнцем точки зенита, начнется стояние у священной горы Арафат, который продлится до захода.

Хадж - одна из основных обязанностей мусульманина, гарантирующая ему прощение за все грехи и достижение вечного блаженства в загробной жизни. Каждый мусульманин, по исламу, обязан хотя бы раз в жизни совершить хадж. После этого он имеет право именоваться "хаджи" - почетное и уважаемое обращение к мусульманину.

Впервые без специальных разрешений на хадж никто не имеет право принять участие в паломничестве, даже подданные королевства. За этим строго следят силы безопасности королевства, которые проверяют все въезды в Мекку. Позаботились власти страны и о безопасности паломников. Помимо огнеупорных палаток, которыми будут обеспечены 90% паломников на время пятидневного проживания в долине Мина, впервые там открыты несколько жилых комфортабельных комплексов. Пока они рассчитаны на 20 тысяч человек.