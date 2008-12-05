К «Фаине» направляется судно с выкупом - СМИ

Судно с оговоренной в ходе переговоров суммой выкупа на борту направилось к украинскому сухогрузу «Фаина», захваченному пиратами 25 сентября текущего года. Об этом сообщает интернет-издание «Морской бюллетень».

По сведениям редактора «Морского бюллетеня» Михаила ВОЙТЕНКО, который ссылается на свои источники, американские военные корабли отошли от «Фаины», чтобы дать коридор для доставки выкупа и гарантировать пиратам безопасный сход с судна.

Кроме того, он сообщил со ссылкой на судовладельца, что «вчера поздно вечером переговоры с пиратами подошли к завершению, оставалось лишь обговорить некоторые детали доставки пиратам выкупа».

Как сообщалось ранее, сомалийские пираты и владельцы судна «Фаина» 30 ноября договорились об освобождении сухогруза с военной техникой на борту, захваченного 25 сентября. Переговоры были посвящены способу передачи денег за освобождение теплохода и 21 моряка, многие из которых одесситы.