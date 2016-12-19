Подарки России для ИГИЛ: Пентагон объявил "охоту" за брошенной российской техникой в Сирии

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой The Wall Street Journal.

"Сотрудники Пентагона утверждают, что "Исламское государство" захватило военную технику, в том числе зенитный комплекс С-125, в котором используются разработанные в России ракеты, способные сбивать самолеты на высоте примерно 16 тысяч футов (4,8 км)", - говорится в статье.

Издание отмечает, что американские летательные аппараты обычно оснащены системами, которые позволяют избегать столкновения с такими средствами поражения, и боевики ИГИЛ не умеют обращаться с этим комплексом.

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По данным Пентагона, на военном аэродроме Тияс между 11 и 13 декабря исламистам удалось захватить бронемашины, артиллерийские орудия и другое оружие.

По словам высокопоставленного военного чиновника, в прошлый четверг самолеты возглавляемой США коалиции уничтожили всего 14 танков, артиллерийские системы и зенитно-артиллерийскую батарею.

Напомним, 11 декабря боевики ИГИЛ снова захватили древний сирийский город Пальмира, несмотря на удары российской авиации и войск сирийского правительства.

Город Пальмира был отбит у боевиков ИГИЛ в марте прошлого года войсками сирийского правительства при поддержке российской авиации.