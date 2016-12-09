Конгресс США запретил военное сотрудничество с Россией
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2017 год, в котором Пентагону запрещается сотрудничать с Россией. Теперь от вступления в силу законопроект отделяет только наличие подписи Барака Обамы.
Американский Сенат вслед за Палатой представителей одобрил "Бюджет США на нужды обороны". Среди прочего, в нем содержится запрет Пентагону выделять средства на сотрудничество с Россией, пока она, в частности, не прекратит агрессию в Украине. Об этом сообщается на сайте Конгресса США.
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"Запрещено использовать средства на двустороннее сотрудничество с правительством России, пока Пентагон не сможет подтвердить конгрессу, что Россия прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов Организации Североатлантического договора; соблюдает условия и предпринимает меры для выполнения Минских договоренностей", - сказано в документе.
Кроме того, проект предполагает запрет на финансирование каких-либо действий, способствующих легализации российского суверенитета над оккупированным Крымом.
Отметим, что этот проект бюджета также предполагает выделение Украине помощи в сфере безопасности, в том числе летальных видов вооружений. В следующем бюджетном году сумма увеличена до 350 млн долл. США из заложенных в аналогичном документе на 2016 г. 300 млн долл. США.