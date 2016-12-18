Теракт в Йемене: погибли 49 военных

В Йемене в городе Аден сегодня утром, 18 декабря, прогремел мощный взрыв, который унес жизни 49 военных, пишет Reuters.

Отмечается, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

При этом чиновники заявляют, о меньшей мере 60 раненых солдатах в результате взрыва.

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В заявлении "Исламского государства" говорится о том, что в результате атаки террориста-смертника погибли более 70 "отступников".

ИГИЛ сообщило имя террориста – Абу Хашем Аль-Радфані.

Ранее, 17 декабря, в Турции погибли 13 военных и 48 получили ранения в результате теракта в городе Кайсери.

"В 08.45 во время теракта, направленного на транспортное средство, в котором ехали освобожденные солдаты и ефрейтори, 13 наших боевых товарищей погибли и 48 получили ранения. Раненые были немедленно доставлены в больницы. Среди пострадавших могут быть и гражданские лица", — сообщили в генштабе ВС Турции.