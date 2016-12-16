В Казахстане перестали работать интернет-сервисы Facebook, Google, Instagram и Youtube

23:13, 16 декабря 2016
Мир
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На всей территории Казахстана перестали работать популярные интернет-сервисы Facebook, Google, Instagram и Youtube.

REUTERS

Об этом сообщает Эхо Москвы.

Причина внезапной блокировки остается неизвестной.

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Пользователи связывают это с интервью «Радио Свобода» оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Оно транслируется на Youtube.

Ранее УНИАН сообщал, что компании Facebook и Google проложат огромный интернет-кабель в Китай по дну Тихого океана.

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Теги: #Казахстан