В Казахстане перестали работать интернет-сервисы Facebook, Google, Instagram и Youtube
23:13, 16 декабря 2016Мир
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На всей территории Казахстана перестали работать популярные интернет-сервисы Facebook, Google, Instagram и Youtube.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Эхо Москвы.
Причина внезапной блокировки остается неизвестной.
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Пользователи связывают это с интервью «Радио Свобода» оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Оно транслируется на Youtube.
Ранее УНИАН сообщал, что компании Facebook и Google проложат огромный интернет-кабель в Китай по дну Тихого океана.
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