Подарки РФ для ИГИЛ: волонтеры показали, что осталось на брошенной "орлами" Путина военной базе в Пальмире (видео)

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm проанализировали видео и провели идентификацию типов оставленного вооружения.

Так, на базе была оставлена как минимум одна автоматическая пушка С-60 (57 мм), четыре зенитные установки ЗУ-23-2, сменные стволы для установки ЗУ-23-2, переносная установка разминирования УР-83П, оптические прицелы ПГО-7 для гранатометов РПГ-7, авиапушка ГШ-23Л, штабель патронных ящиков 250 шт. (около 350 000 патронов 7,62Х39), осколочно-фугасные танковые снаряды (125 мм), возможно, как минимум один пулемет "Корд" (12,7 мм).

Также захвачено около 200 единиц автоматического стрелкового оружия (на земле и в ящиках): в основном АКМС 7,62 мм, а также 30-40 шт. АК-74У (совершенно новые) и около 20 крупнокалиберных станковых пулеметов ДШКМ (12,7 мм).

"То есть на этой российской базе было оставлено все, что укладывается в концепцию мобильной партизанской тактики ИГИЛ и что для нее нужно: станковые крупнокалиберные пулеметы ДШКМ для "джихадмобилей", зенитки ЗУ-23-2 для ган-траков, гранаты для РПГ и большое количество стрелкового оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении волонтеров.

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В InformNapalm напомнили, что командующий войсками международной коалиции во главе с США генерал Стивен Таунсенд сообщил, что боевики группировки "Исламское государство" могли захватить в Пальмире различные виды оружия, в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО). Он также отметил, что любое захваченное боевиками оружие может угрожать силам коалиции.

Из собственных источников InformNapalm известно, что после сдачи и позорного бегства из Пальмиры между асадитами, иранцами, "Хезболлой" и российской стороной разгорелся скандал: ведутся споры о том, кто первым бежал с поля боя.

Также известно, что РФ скорее не намерена возвращать Пальмиру, эту информацию подтверждают и открытые источники, например военный обозреватель Михаил Ходаренок, который утверждает, что планов отбивать Пальмиру у военного руководства РФ, скорее всего, нет. То есть российские "подарки", обнаруженные ИГИЛ на базе в Пальмире, останутся, скорее всего, у террористов.

Кроме того, наличие косвенных признаков: брошенных банковских карт и средств связи позволяет предположить, что последними на базе в окрестностях Пальмиры также находились военнослужащие из состава 24-й отдельной бригады спецназначения ГРУ ГШ МО РФ. Военнослужащие этой бригады также фигурировали в расследованиях по Донбассу.

Как сообщалось, на днях боевики «Исламского государства» вновь вошли в древний сирийский город Пальмира. Пальмира была освобождена в конце марта сирийскими вооруженными силами. "ИГ" удерживало Пальмиру в течение 10 месяцев, разрушив многочисленные памятники старины.