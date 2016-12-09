Обама снял запрет на поставки оружия союзникам США в Сирии

06:07, 09 декабря 2016
Мир
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Президент США Барак Обама подписал меморандум, снимающий запрет на поставки оружия союзникам США в Сирии.

REUTERS

Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Дождь.

«Действия, касающиеся предоставления оборонных товаров или услуг иностранным силам, нерегулярным силам, группам или отдельным лицам, поддерживающим или содействующим военным антитеррористическим операциям в Сирии, крайне важны для интересов национальной безопасности США», — отмечается в документе.

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Своим решением Обама отменил действие частей 40 и 40А Акта о контроле за экспортом вооружений, который запрещает поставку оружия в «страны, где поддерживаются акты терроризма».

При этом решение отправить оружие должно сначала быть сначала представлено Конгрессу.

Ранее представитель Госдепартамента Марк Тонер заявлял, что США не собираются поставлять летальное оружие сирийской оппозиции.

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Теги: #Сирия#ИГИЛ#оружие#Обама