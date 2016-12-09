Обама снял запрет на поставки оружия союзникам США в Сирии
Президент США Барак Обама подписал меморандум, снимающий запрет на поставки оружия союзникам США в Сирии.
Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Дождь.
«Действия, касающиеся предоставления оборонных товаров или услуг иностранным силам, нерегулярным силам, группам или отдельным лицам, поддерживающим или содействующим военным антитеррористическим операциям в Сирии, крайне важны для интересов национальной безопасности США», — отмечается в документе.
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Своим решением Обама отменил действие частей 40 и 40А Акта о контроле за экспортом вооружений, который запрещает поставку оружия в «страны, где поддерживаются акты терроризма».
При этом решение отправить оружие должно сначала быть сначала представлено Конгрессу.
Ранее представитель Госдепартамента Марк Тонер заявлял, что США не собираются поставлять летальное оружие сирийской оппозиции.