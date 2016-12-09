The Daily Beast: Экономический план Путина пугает российских предпринимателей

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Экономический план Владимира Путина пугает российских предпринимателей", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Молодой предприниматель по имени Владимир Хрыков внимательно слушал каждое слово президента Владимира Путина во время его обращения к Федеральному Собранию. И 30-летний мужчина был очень разочарован тем, что услышал.

На острове Сахалин на Дальнем Востоке Хрыков руководит компанией, которая занимается подгузниками. Иностранные инвесторы имеют решающее значение для его бизнеса. И, прежде чем вкладывать деньги, его клиенты хотят знать только одно: будет ли в России больше прибыли в ближайшие несколько лет? Хрыков настроился услышать экономический план Путина, чтобы он мог предугадать будущее своей фирмы.

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"У Путина нет стратегии", - сказал Хрыков The Daily Beast в среду, в отчаянии из-за речи президента. "Невозможно убедить наших иностранных инвесторов тратить деньги на технологии, так как никто не может быть уверен в том, что население сможет позволить себе этот продукт в будущем".

Недавно японские партнеры Хрыкова спросили его, улучшится ли положение российской экономики в ближайшие 50 лет. Он не знал, что им сказать.

Иностранные инвесторы подозрительно относятся к тому, чтобы вкладывать деньги в страну без каких-либо твердых гарантий. "Иностранным инвесторам кажется подозрительным, что в российских банках находится до 200 миллиардов долларов. Они задаются вопросом, почему местные инвесторы не вкладывают средства в бизнес здесь", - объяснил The Daily Beast ученый Александр Абрамов из Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.

"Ответ прост", - добавил Абрамов. "Большинство российских инвесторов не уверены в будущем своей страны".

После введения экономических санкций в 2014 году, России трудно найти иностранных покупателей, даже для крупнейшей компании страны, нефтяного гиганта "Роснефть". В начале этой недели, "Glencore" и суверенный фонд Катара объявили о покупке 19,5% акций Роснефти, за $ 11,3 млрд. Кремль и "Роснефть" праздновали успешную сделку, но эксперты сказали The Daily Beast, что Россия могла бы продать 30 процентов или 40 процентов акций "Роснефти", если бы не санкции.

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"Это была самая низкая цена", - сказал Абрамов, прежде чем уступить, "но что-то лучше, чем ничего. Долгое время не было никакой надежды, что Роснефть сможет продать даже такую долю".

Пока правительство праздновало продажу "Роснефти", плохие новости продолжали сыпаться. Во-первых, Министерство образования и науки уволило весь отдел науки без каких-либо объяснений. Затем правительство сообщило россиянам, что будет проводить проверку данных студентов всех колледжей и университетов в поисках экстремистов. "По закону, студентов нельзя заставить заполнять эти анкеты", - говорит Таня Локшина, директор программы по России и старший научный сотрудник Human Rights Watch. "Но легко представить, как на студентов оказывают давление со стороны профессорско-преподавательского состава, чтобы они дали свое согласие".

Она добавила, что никто не имеет ни малейшего представления, как "будут обрабатывать [анкеты] и что сделают с выводами".

Удушающая атмосфера в вопросе гражданских прав является одной из причин, почему рекордное число россиян подают заявки на получение политического убежища в США – 1,912 людей в этом году, что на 31 процентов по сравнению с 2015 года и наибольшее число лиц, ищущих убежища, с 1994 года. "Я не могу выдерживать такую атмосферу, без свободы, без кислорода", - сказал The Daily Beast Виталий Манский, основатель фестиваля документального кино Artdokfest. "Только несколько стран, в том числе Сирия и Северная Корея, признали, что Крым российский. Теперь власти заодно с ними, в то время как остальная часть страны осталась без всякой надежды на лучшее будущее".

Манский только что закончил фильм, "Под солнцем", о жизни в Северной Корее, тоталитарном государстве. Там, преподаватели промывают детям мозги с помощью образов врага – Японии и Америки. Фильм был очень успешным среди российских интеллектуалов, которые видят некоторое сходство с их собственным обществом.

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Между тем, Путин продолжает обвинять Запад в бедах России. "Мы столкнулись с санкциями, которые были попыткой заставить нас танцевать под другую дудку и игнорировать наши собственные фундаментальные национальные интересы", - заявил президент в своем обращении к Федеральному Собранию. Затем он признал, что серьезные экономические проблемы страны имеют внутренние корни, в том числе "отсутствие инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных человеческих ресурсов, недостаточная конкуренция и недостатки в нашем бизнес-климате".

Когда дело дошло до ценностей России, обращение президента стало запутанным даже для прокремлевских чиновников. "Я понимаю, почему, молодым людям трудно понять, куда мы идем, - нет никакой идеологии, наши ценности нечеткие, сегодня мы говорим о "русском мире" [идеология на подконтрольном повстанцам Донбассе и в Крыму], о православном христианстве, а завтра – о сталинизме. Потому что мир стал непредсказуемым, все меняется так быстро, у нас недостаточно времени, чтобы среагировать", - сказал The Daily Beast Сергей Марков, член общественной палаты России и советник администрации президента.

Тем не менее, Марков был оптимистичным. "Центр силы уже движется к России, наше общество консолидируется, поддержка президента находится на уровне 86%, и Россия становится влиятельным фактором. На саммите НАТО на этой неделе говорили о России, Совет Безопасности ООН говорил о России, даже во время освещения президентских выборов в Соединенных Штатах Россия была в заголовках. Все говорят о России".

Марков также развенчал обеспокоенность по поводу неуверенности иностранных инвесторов. "У России большой потенциал в плане сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом, как мы видели в этом году на Eastern Economic Forum", - сказал он, прежде чем добавить, что "Путин по-прежнему предпочитает партнерские отношения с Западом, а не с Азией – мы ближе к Европе исторически и по менталитету".

Тем не менее, таким предпринимателям, как Владимир Хрыков, обращение Путина раскрыло неэффективное управление страной, и заставило их усомниться в будущем России. Даже российские блогеры были заняты сравнением обращения Путина с речами советского лидера Леонида Брежнева в эпоху застоя (1965-1982). "Нет никакой идеологии", - снова сказал Хрыков. "Россия живет по правилам капитализма, но притворяется центром силы, когда ее экономика слаба, - и все, что у нас есть, - это атомные бомбы".