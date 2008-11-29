Демонстранты, захватившие аэропорт, разогнали полицейских

Несколько сот демонстрантов, оккупировавших основной терминал международного аэропорта Бангкока в субботу, не подчинились требованиям властей покинуть аэропорт и прогнали кордоны полиции примерно из 150 человек, сообщает Associated Press.

В настоящее время демонстранты блокируют два главных аэропорта Бангкока - "Дон Муанг" и "Суварнабхуми". Таким образом, страна оказалась в своеобразной воздушной блокаде. Работает аэропорт "Утапао", но его пропускная способность невелика.

В сообщении не говорится, в каком именно аэропорте демонстранты разогнали кордон полицейских.

Полицейские, которые блокировали подступы к аэропорту, быстро погрузились в машины и уехали, когда увидели толпу демонстрантов, бегущих в их сторону. Некоторые из людей были с огнестрельным оружием и металлическими прутами. На снятых видео кадрах видно, как один из демонстрантов стрелял из пистолета. О жертвах пока не сообщается.

Полиция Таиланда накануне потребовала от антиправительственных демонстрантов немедленно покинуть аэропорт Бангкока "Дон Муанг". В случае неповиновения правоохранительные органы пообещали принять к протестующим "необходимые меры". Вместе с тем премьер-министр Таиланда Сомчай Вонгсават заявил, что на этот раз меры против демонстрантов будут "мягкими". Удостовериться в этом он пригласил правозащитников и журналистов.

РИА “Новости”