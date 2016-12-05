Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН новую резолюцию по прекращению огня в Алеппо

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Помимо России и Китая против проекта резолюции проголосовала Венесуэла. За принятие документа проголосовали 11 членов Совбеза. Ангола воздержалась при голосовании. Новый проект резолюции по Алеппо был разработан Новой Зеландией, Египтом и Испанией. Ранее сообщалось, что в тексте проекта документа предлагалась 10-дневная пауза.

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В понедельник глава МИД России Сергей Лавров назвал голосование в СБ ООН по данному вопросу "провокационным шагом". По его словам, в проекте резолюции СБ ООН речь идет "совсем не об уходе "боевиков", а о немедленном прекращении огня, причем к "боевикам" не предъявляется никаких требований".

По мнению Лаврова, пауза "была бы точно использована для перегруппировки и пополнения сил и средств "экстремистов", тем самым затруднила бы освобождение от них восточного Алеппо".

Как сообщал УНИАН, в МИД России заявили, что перемирие возможно только после выхода из Алеппо сирийской оппозиции, добавив, что те группировки, которые не оставят восточную часть города будут рассматриваться как террористы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров