В МИД России назвали условия перемирия в Алеппо



В МИД России заявили, что перемирие возможно только после выхода из Алеппо сирийской оппозиции, добавив, что те группировки, которые не оставят восточную часть города будут рассматриваться как террористы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров, комментируя суть предложений госсекретаря США Джона Керри по поводу Сирии, сделанных в Риме, заявил, что эксперты РФ и США согласовывают маршруты и сроки выхода сирийской оппозиции из восточного Алеппо, после чего будет восстановлено перемирие.

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"Оно (предложение США, передана госсекретарем Джоном Керри Лаврову в Риме - Ред.) касается согласования конкретных маршрутов выхода из восточного Алеппо всех без исключения боевиков. Поэтому те вооруженные группировки, которые откажутся покидать восточное Алеппо, будут приравнены к террористам. Не желая идти из восточного Алеппо, они тем самым продолжат вооруженную борьбу", - заявил Лавров, добавив, "Мы будем обращаться с ними как с террористами, будем поддерживать операцию сирийской армии против бандитских отрядов такого вида".

"Мы исходим из того, что американцы, когда выдвинули свою инициативу о необходимости, чтобы все боевики ушли из восточного Алеппо, осознавали, каких шагов это потребует от них и их союзников, которые имеют влияние на боевиков, которые засели в этой части города", - заявил Лавров.

Напомним, правительственная сирийская армия говорит, что взяла под свой контроль автостраду, ведущую в международный аэропорт Алеппо.

Оно лежит примерно в 10 километрах от центра города, передает Euronews. Режим Асада потерял эту автостраду 4 года назад. Отражение этого автодороге облегчит операцию по установлению контроля над самим аэродромом. Сирийская армия также продвинулась к зон старого города Алеппо, находящиеся под контролем повстанцев.