В Пентагоне готовы изменить стратегию борьбы с ИГ для Трампа
Пентагон пересмотрит стратегию борьбы с ИГ для избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил председатель объединенного Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, сообщает Politico.
По словам Данфорда, он встречался с переходной командой Трампа, хотя не уточнил, какие конкретно рекомендации он мог давать. Данфорд отметил, что избранный президент США хочет пересмотреть стратегию борьбы с ИГИЛ.
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"Мы встретились с переходной командой в среду, и начали диалог, который будет продолжаться в течение нескольких недель", - добавил Данфорд.
"Есть некоторые вещи, которые мы, вероятно, передадим новой администрации на утверждение, потому что, есть политическая система, в рамках которой существует сегодня военная стратегия", - отметил представитель Пентагона.
Он добавил, что в Пентагоне постараются убедиться, что в переходной команде поняли, какие изменения можно внести в политическую систему.