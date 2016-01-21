В Пентагоне заявили, что сирийская кампания РФ помогла закрепиться режиму Асада

Поддержка Россией режима диктатора Башара Асада будет дополнительным аргументом в его пользу на будущих переговорах по политическому урегулированию в Женеве. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, подчеркнув, что сейчас Кремль и Белый дом не координируют свои действия в Сирии. Его цитирует The New York Times.

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По его словам, введение российского военного контингента в Сирию никоим образом не повлияло на ход американской кампании, которая достигла значительных успехов в борьбе с ИГ.

Джозеф Данфорд также отметил, что с начала военной операции Путина в Сирии режим Асада улучшил свои позиции и достижение политического решения конфликта теперь может стать "тяжелой битвой".

"Российские авиаудары позволили Асаду отбить у повстанцев (некоторых из поддерживаемых США - УНИАН) немного территории", - добавил генерал.

Данфорд также отметил, что он продолжает придерживаться позиции, согласно которой операции США должны проводится отдельно от РФ. представитель Пентагона добавил, что в последние месяцы дважды обсуждал "широкий круг вопросов" по Сирии с главой российского Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

"Но ейчас мы не делаем ничего, что можно было бы назвать координацией по Сирии", - подчеркнул Данфорд.

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека, вследствие российских авиаударов было уничтожено около 890 боевиков ИГ, в то же время жертвами стали более тысячи мирных жителей.