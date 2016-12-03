При взрыве на угольной шахте в Китае погиб 21 человек

Об этом сообщает Синьхуа.

Взрыв произошел вечером во вторник на шахте в городе Цитайхэ в провинции Хэйлунцзян.

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В результате взрыва подтверждена гибель 21 человек, всего под завалами оказались 22 шахтера.

В настоящее время идет интенсивная поисково-спасательная операция.

Как передает Би-Би-Си, что у шахты не было лицензии. Началось расследование обстоятельств катастрофы. Спасательные работы осложняют обломки, блокирующие проход по узким туннелям.

Напомним, 29 ноября около 21:00 на угольной шахте в Цитайхэ произошла авария, в результате которой 22 человека оказались заблокированными под землей. Предварительной причиной аварии признан взрыв газа.