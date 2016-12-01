В США Палата представителей согласилась ограничить передвижения российских дипломатов

Соответствующие положения есть в законопроекте о финансировании американских спецслужб в следующем году.

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"Аккредитованному дипломатическому персоналу и консулам РФ в США могут быть запрещены переезды на расстояние, превышающее 25 миль (около 40 километров, - ред.) от их дипмиссий", - говорится в тексте законопроекта.

Также предусматривается создание комитета по противодействию "активным мерам скрытого воздействия со стороны РФ". Здесь имеются в виду действия, направленные на влияние на правительства или народы, осуществляемые в координации с или по указанию политических лидеров или службы безопасности РФ, но роль Российской Федерации была скрыта или не признана.

Законопроект H.R. 6393 внес глава комитета по делам разведки Палаты представителей Дэвид Ньюнс. Его поддержал 371 конгрессмен, "против" проголосовали 35.

Как сообщалось ранее, законопроект, направленный против российской пропаганды в США, вошел в согласованный согласительным комитетом Конгресса проект Закона о национальной обороне, который на этой и следующей неделях будут рассматривать в Палате представителей Конгресса и Сенате соответственно.