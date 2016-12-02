В Китае автобус с пассажирами упал в озеро, есть погибшие

В китайском округе Эчжоу, провинции Хубэй, автобус с пассажирами упал в озеро. Об этом сообщает портал Sina.

Отмечается, что в автобусе находилось 20 пассажиров, из них 18 – погибли.

Два пассажиры автобуса, пострадавшие в аварии, госпитализированы.

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Полиция начала расследование происшествия, на месте работают спасательные службы.