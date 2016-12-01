Предрождественский дух: в Нью-Йорке зажгли главную елку, а в Европе уже давно работают рождественские ярмарки (фото, видео)

Так, во многих европейских странах и США еще в начале-середине ноября улицы начинают украшать праздничными гирляндами, огоньками, скульптурами и другими рождественскими атрибутами. А ближе к концу ноября, когда у католиков и некоторых протестантов стартует предрождественский период Адвент, на площадях западных городов начинают работу традиционные рождественские ярмарки. Здесь горожан и многочисленных туристов ждут рождественские представления и аттракционы, праздничные блюда и горячие напитки, в том числе глинтвейн.

В частности, такие ярмарки уже успели открыть в Берлине, Брюсселе, Париже, Страсбурге и других городах Европы.

При этом в столице Бельгии любители необычного могут заказать специальный обед на подвесной конструкции в виде рождественской упряжки с оленями "Santa in the sky".

А вот в эстонском Раквере установили весьма необычную искусственную елку - конусообразную металлическую конструкцию из шестеренок.

Не обошел дух Рождества и ливанский Библ, большинство жителей которого - католики.

С официальным приходом зимы 1 декабря рождественское настроение окончательно заполняет западный мир. Так, в Нью-Йорке в ночь с 30 ноября на 1 декабря торжественно зажгли главную Рождественскую елку у Рокфеллер-центра на Манхэттене.

Отметим, в Украине Рождество празднуют на две недели позже, поэтому здесь подготовка к новогодним и рождественским мероприятиям только начинается.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко, праздник встречи Нового года организуют на Софийской и Михайловской площадях и Владимирском проезде с 17 декабря 2016 года до 15 января 2017 г.

Главная елка Украины с доставкой в Киев будет стоить около 47 тысяч гривен.