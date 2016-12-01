"Лоббист закона о пытках" Манафорт по-прежнему консультирует Трампа при выборе кандидатов в правительство - The Daily Beast

Об этом пишут Оливия Нуцци и Асавин Субсэнг в статье "Лоббист закона о пытках" Пол Манафорт по-прежнему консультирует Дональда Трампа при выборе кандидатов в правительство", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

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Пол Манафорт стоял в фойе трехэтажного зала The Charles Hotel, который находится через дорогу от Taubman Building от Школы Кеннеди в Гарварде. Он оставил дома свою униформу мафиози (сверкающий полосатый костюм и галстук) и предпочел наполовину расстегнутый свитер и свободные брюки. Он оставался практически незамеченным на мероприятии для политтехнологов и фанатов, где человек его статуса должен был быть звездой. И, оказывается, Гарвард – это не единственное место, где сейчас орудует экс-председатель президентской кампании Дональда Трампа и бывший лоббист некоторых из худших диктаторов и убийц 20-го века.

По словам двух источников, приближенных к процессу перехода президента Трампа, Манафорт – чье официальное сотрудничество с избранным президентом закончилось в августе – активно участвует в формировании штата будущей администрации.

Кампания Трампа наняла Манафорта в апреле. Опытный политтехнолог и лоббист работал на республиканцев и продвигал всех кандидатов – от Джеральда Форда до Боба Доула, но он сделан из другого теста, и отличается от новичков, которые работали на Трампа с момента его номинации в 2015 году. Его присутствие рассматривали как попытку повысить профессиональность действий и подготовить толпу делегатов к предстоящей конвенции в июле, которая тогда могла оказаться под сомнением.

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Но сразу же произошло столкновение между двумя эго – Манафортом, который был назван официальным председателем кампании, и на тот момент менеджером кампании, Кори Левандовски, известным своей вспыльчивостью, который никогда ранее не управлял президентской кампанией. Когда Левандовски, в конечном счете, был уволен в конце июня, это, казалось, победой для Манафорта, но триумф продлился недолго.

На фоне потока журналистских расследований о его политической деятельности в Украине, и особого интереса к восхищению кандидата автократическим президентом России Владимиром Путиным, Манафорт был уволен и заменен Стивом Бэнноном, главой Breitbart News, и Келиан Конвей, которая стала генеральным директором и менеджером кампании.

Неясно, действительно ли он исчез с орбиты Трампа.

Даже в роли председателя кампании, Манафорт был практически невидимым, за исключением странного появления в воскресном шоу. После увольнения, Левандовски принял приглашение работать экспертом на кабельном канале, но продолжал получать оплату от кампании и консультировать кандидата. Манафорт, у которого есть квартира в Trump Tower, никогда не получал компенсации за свою работу, поэтому определить степень его вовлеченности в кампанию еще сложнее.

Но теперь, после нескольких месяцев и победы Трампа на выборах, Манафорт, похоже, вернулся, и, к тому же, на позицию, гораздо более удобную для него – окутанную абсолютной тайной.

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"Когда они формируют кабинет, пока он мне не звонит, я не беспокою его", - сказал The Daily Beast бывший сотрудник кампании, который работал в тесном сотрудничестве с Манафором. "Это головокружительный период для всех".

"Я думаю, он все взвешивает", - сказал бывший чиновник. "Я думаю, он до сих пор говорит с Трампом каждый день. Я имею в виду, Пенс? Это все Манафорт. Пенс постоянно связывается с Манафортом по телефону".

Как лоббист, Манафорт, в частности, очень обеспокоен решениями, который может принять новоизбранный президент, и которые могут повлиять на его отрасли, пояснил бывший чиновник. "Такой человек, как Манафорт, пытается убедиться, что правительство будет настолько комфортным для бизнеса, насколько это возможно. Он хочет, чтобы на каждой двери были известные ему имена".

"Его не слишком волнует, кто будет министром здравоохранения", - добавил бывший чиновник, "но ему важно, кто станет министром жилищного строительства".

Другой источник в кампании Трампа, который работал вместе с Манафортом, подтвердил The Daily Beast, что он [Манафорт] активно участвует в выборе "кандидатов" для будущей администрации.

Представитель переходной команды Трампа не ответил на просьбу о комментариях. Когда The Daily Beast встречались с Манафортом спустя некоторое время, он не подтверждал, но и не опровергал своего присутствия в переходной команде Трампа.

"Я не хочу в это вмешиваться", - сказал он. "Я здесь, чтобы говорить о кампании, я не хочу говорить о переходе".

После настойчивых расспросов, он вновь подчеркнул "никаких комментариев", и продолжил разговор с другими.

Тем временем, в Кембридже, Конвей, сейчас старший советник избранного президента, шла через фойе отеля к стойке регистрации.

Она сказала The Daily Beast, что у нее "нет комментариев" по вопросу Манафорта. "Но я могу провести исследование, и вернуться к вам", - добавила она. Она подмигнула и продолжила путь.