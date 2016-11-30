Создание оборонного фонда ЕС: Еврокомиссия утвердила план

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, план был одобрен сегодня, 30 ноября.

Кроме того, планом действий предусмотрен ряд мероприятий, направленных на поощрение стран-членов ЕС тратить больше средств на совместные оборонные кампании, усиление безопасности граждан и развитие конкурентной и инновационной промышленной базы.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ежегодной речи «О состоянии Союза» подчеркивал важность построения сильной Европы, которая может защищать и оберегать своих граждан в ЕС и за его пределами, а этой цели невозможно достичь без инноваций и вложения ресурсов в оборонную промышленность. Принятый Европейский план действий по обороне является воплощением этого видения, добавили в представительстве.

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Еврокомиссия предлагает создать оборонный фонд для поддержки инвестиций в совместные исследования и создание оборудования и технологий, увеличения объемов инвестиций в малые и средние предприятия, стартапы, компании средней рыночной капитализации, и укрепления единого европейского оборонного рынка.

Предложенный план будет включать два "окна", которые дополняют друг друга: "окно исследований" и "окно возможностей", но у которых будет разная правовая основа и различные источники бюджетного наполнения.

В частности, через "окно исследований" будут финансироваться совместные научно-исследовательские работы таких инновационных оборонных технологий, как электроника, метаматериалы, зашифрованное программное обеспечение и робототехника.

Еврокомиссия уже предложила предусмотреть в проекте бюджета ЕС на 2017 год 25 млн евро на оборонные исследования и ожидает, что эти бюджетные ассигнования вырастут до 90 млн евро до 2020 года. Вместе с тем, в соответствии с многолетними финансовыми программами, Еврокомиссия после 2020 года намерена предложить программу исследований в области обороны с бюджетом около 500 млн евро в год.

Также сказано, что "окно возможностей" станет финансовым инструментом, который позволит странам-членам ЕС совместно покупать определенные активы, чтобы уменьшить их цену. Это «окно» должно предоставлять возможность мобилизации около 5 млрд евро в год.