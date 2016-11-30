Землетрясение в Польше: спасатели вручную разбирают завал в поисках пропавших горняков шахты "Рудна"

Об этом рассказал один из горняков шахты "Рудна", передает RFM.

По его словам, до конца смены, он и его коллеги не знали о подземном толчке.

Авария произошла вчера после 21:00. 6 шахтеров по-прежнему остаются под землей. Известно о двух погибших.

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В зоне аварии было 30 шахтеров. 16 человек удалось поднять на поверхность. 8 из них получили травмы разной степени тяжести. Три человека получили наиболее серьезные травмы.

К спасательной операции задействованы 45 человек. Ситуация довольно сложная, так как в медных рудниках шахтеры работают на значительном расстоянии друг от друга.

Некоторые участки на месте завала выкапывают вручную.

"Спасатели пытаются лопатой выкапывать обвалы и смотреть под ними пропавших шахтеров", - говорит директор шахты Павел Марковский.