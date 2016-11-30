Землетрясение в Польше: спасатели вручную разбирают завал в поисках пропавших горняков шахты "Рудна"
"В момент шока, я был точно на другой стороне шахты. Для меня не было практически никакой информации. Толчок даже не был особенно заметным".
Об этом рассказал один из горняков шахты "Рудна", передает RFM.
По его словам, до конца смены, он и его коллеги не знали о подземном толчке.
Авария произошла вчера после 21:00. 6 шахтеров по-прежнему остаются под землей. Известно о двух погибших.
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В зоне аварии было 30 шахтеров. 16 человек удалось поднять на поверхность. 8 из них получили травмы разной степени тяжести. Три человека получили наиболее серьезные травмы.
К спасательной операции задействованы 45 человек. Ситуация довольно сложная, так как в медных рудниках шахтеры работают на значительном расстоянии друг от друга.
Некоторые участки на месте завала выкапывают вручную.
"Спасатели пытаются лопатой выкапывать обвалы и смотреть под ними пропавших шахтеров", - говорит директор шахты Павел Марковский.