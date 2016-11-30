Глава ЦРУ предупредил о возможной катастрофе, если Трамп пересмотрит политику в отношении Ирана и России
Директор ЦРУ Джон Бреннан предупредил избранного президента США Дональда Трампа, что прекращение ядерной сделки с Ираном будет катастрофой.
Об этом сообщает BBC.
«Я думаю это будет иметь катастрофические последствия. Это было бы верхом глупости», - заявил он.
Кроме того, глава ЦРУ посоветовал Трампу с осторожностью относиться к сближению с Кремлем.
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«Я думаю, что президенту Трампу и новой администрации стоит опасаться российских обещаний», - заявил глава ЦРУ.
Он также припомнил России «вмешательство» в президентскую кампанию в США.
Бреннан покидает свой пост, главой ЦРУ в администрации Трампа станет конгрессмен Майк Помпео.
В апреле 2014 года Майк Помпео посетил Украину и тогда заявил, что целью президента России Владимира Путина есть "взять Украину под контроль", и подчеркнул: "Чтобы засвидетельствовать нашу поддержку властям Украины, мы можем изменить расчеты Путина и увеличить для него риски". Кроме того, Помпео отработал три срока в Конгрессе и был членом парламентского комитета по разведке. Он приобрел известность во время расследования Конгрессом обстоятельств нападения на американское дипломатическое учреждение в Бенгази (Ливия) в 2012 году.
Также он в рамках работы комитета подвергал резкой критике Хиллари Клинтон, которая во время нападения в Бенгази занимала пост госсекретаря. Помпео сможет официально стать директором ЦРУ, если его кандидатуру поддержит Сенат. Он известен как член республиканского ультраконсервативного Движения чаепития.