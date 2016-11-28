Мало шансов – Штайнмайер не надеется на прогресс в ходе переговоров в Минске относительно прекращения огня на Донбассе
В МИД Германии считают, что не стоит ожидать значительного прогресса в вопросе прекращения огня на Донбассе.
Глава министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о низких шансах относительно договоренностей о прекращении огня на Донбассе, передает Reuters.
В частности, по его словам, значительного прогресса в этом вопросе не следует ожидать от результатов встречи в «нормандском формате» в Минске, которая запланирована на 29 дистопада.
Читайте также"С глазу на глаз сядем, тихонько обсудим": Лукашенко и Путин договорились о скорой встрече
"Существует мало шансов на значительный прогресс (в хода переговоров в Минске 29 ноября, - ред.) относительно прекращения боевых действий на востоке Украины", – цитирует издание сообщении немецкого МИД.
Напомним, 21 ноября президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о проведении в конце ноября встрече руководителей МИД стран «нормандской четверки».
При этом, глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что в Минске будет настаивать на украинском видении "дорожной карты". Министр на встрече министров иностранных дел стран «нормандского формата» также акцентировать внимание на вопросах безопасности и гуманитарного измерения.