Мало шансов – Штайнмайер не надеется на прогресс в ходе переговоров в Минске относительно прекращения огня на Донбассе

Глава министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о низких шансах относительно договоренностей о прекращении огня на Донбассе, передает Reuters.

В частности, по его словам, значительного прогресса в этом вопросе не следует ожидать от результатов встречи в «нормандском формате» в Минске, которая запланирована на 29 дистопада.

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"Существует мало шансов на значительный прогресс (в хода переговоров в Минске 29 ноября, - ред.) относительно прекращения боевых действий на востоке Украины", – цитирует издание сообщении немецкого МИД.

Напомним, 21 ноября президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о проведении в конце ноября встрече руководителей МИД стран «нормандской четверки».

При этом, глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что в Минске будет настаивать на украинском видении "дорожной карты". Министр на встрече министров иностранных дел стран «нормандского формата» также акцентировать внимание на вопросах безопасности и гуманитарного измерения.