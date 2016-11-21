Порошенко и Меркель договорились о встрече глав МИД "нормандской четверки" в конце ноября

Об этом говорилось в их телефонном разговоре, сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, отмечается, Порошенко обсудил с Меркель состояние выполнения Минских договоренностей. Стороны отметили ухудшение ситуации безопасности в регионе. В этой связи подчеркивалась важность соблюдения российскими боевиками режима прекращения огня на Донбассе.

Собеседники также обсудили подготовку проекта «дорожной карты» имплементации Минских договоренностей, согласно результатам Берлинского саммита «нормандского формата». Достигнута договоренность о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки», подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения относительно основных критериев «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.