Президент Германии предложил взять паузу в процессе евроинтеграции

Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag, передает РБК.

«Мы разработали отличный концепт работы с Европейским союзом. Мирный проект, о котором прошлые поколения могли только мечтать», - отметил Гаук.

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Однако, по мнению президента ФРГ, идея евроинтеграции не всегда находит поддержку.

«Но на пути к более тесному объединению мы были иногда слишком быстрыми, от чего не все наши граждане могли или хотели следовать за нами», - отметил президент ФРГ. По словам Гаука, этот вопрос является для него предметом беспокойства.

«В целом, мы должны подумать о перерыве, за время которого мы обсудим, какую цель мы хотим достичь и в каком темпе», - заключил Гаук.