Российские дипломаты контактировали с венгерскими неонацистами - Financial Times

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Как указывает издание, венгерские спецслужбы установили, что российские дипломаты и люди в российской военной форме участвовали в тренировках членов венгерской организации «Движение национальный фронт» (MNA), руководство которой исповедовало неонацистскую идеологию.

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FT также указывает, что венгерские журналисты получили доступ к переписке лидеров MNA, в которой обсуждалось получение финансовой помощи из Москвы.

Интерес к MNA возник после того, как венгерская полиция провела операцию по аресту лидера организации Иштвана Дьоркоша. Последний называл себя нацистом и восхищался венгерским нацистом Ференца Салаши, который во время Второй Мировой войны был союзником Гитлера, а после занятия Венгрии советскими войсками был казнен за участие в массовых убийствах (его соратники по партии убили от 10 до 15 тысяч евреев). В ходе полицейской операции он забаррикадировался в своем доме и начал отстреливаться, в результате чего один полицейский был убит.

В настоящее время Дьоркош сидит в тюрьме и подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе и в распространении человеконенавистнической идеологии.

Источники FT в спецслужбах утверждают, что в Будапеште знали о том, что Россия оказывала помощь экстремистам на территории Венгрии. Однако власти не поднимали этот вопрос, опасаясь, что Москва откажет в реализации экономических проектов. Речь идет о поставках газа и строительстве двух реакторов на АЭС в городе Пакш.