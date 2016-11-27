Новоизбранный пророссийский президент Молдавии едет в Москву еще до инаугурации

Новоизбранный пророссийский президент Молдовы Игорь Додон вместе с женой едет в Москву. Об этом он написал в своем Facebook.

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«Для того, чтобы избежать спекуляции. Еду в Москву вместе с женой (в гости, семейное торжество). Официальный визит в столицу России будет после инаугурации», - написал Додон.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова признала избрание пророссийского кандидата Игоря Додона президентом страны после второго тура выборов. На официальном сайте Додона отмечалось, что в случае победы на выборах он в первые 100 дней на посту президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией.

Также первый зарубежный визит он планирует совершить в Москву. На следующий день после второго тура выборов Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией".